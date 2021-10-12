Euro
10.4025
0.05%
Dolar
8.9998
-0.02%
Altın
507.94
0.04%
Borsa
1.416
0%
Bitcoin
514.835
3.51%
EXEN Coin
22.03
2.46%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde günün ilk saatlerinden gece yarısına kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.
    • AA
    • 12.10.2021 - 03:51
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 04:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya ve Kıyı Ege'de bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Günün ilk saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

    EGE'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VE FIRTINA BEKLENİYOR

    Ege Bölgesi genelinde ise güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat) ile kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Yağışların, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden kuvvetli yağış uyarısı #1

    OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI

    Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden kuvvetli yağış uyarısı #2

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden kuvvetli yağış uyarısı #3Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden kuvvetli yağış uyarısı #4

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden kuvvetli yağış uyarısı #5

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden kuvvetli yağış uyarısı #6

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden kuvvetli yağış uyarısı #7

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden kuvvetli yağış uyarısı #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir