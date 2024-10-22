Meteoroloji il il uyardı: Donacağız

AA

Meteoroloji, yeni hava durumu raporu yayımladı ve il il uyarıda bulundu. Sağanak yağmur ve soğuk hava birçok bölgede etkisini sürdürüyor.

Bu illerde yaşayanların tedbirli olmaları hususunda peş peşe uyarılar yapıldı.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bir köyün zeminindeki kayma ve yarılmalar nedeniyle 8 evin sakinleri tahliye edildi.

Kentte iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Dereüstü köyü Aşağı Mahallesi'nde bazı bölgelerde kayma ve yarıklar meydana geldi.

Köy halkının durumu yetkililere bildirmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekipler, alanda yaptıkları incelemenin ardından 8 evin heyelan riski altında olması nedeniyle tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi.Tahliyenin ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak alana girişleri yasakladı.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 22°CParçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°CParçalı bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 20°CParçalı bulutlu

KOCAELİ 10°C, 19°CParçalı bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 9°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Toroslar mevkiinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 26°CAz bulutlu

HATAY 9°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 13°C, 24°CAz bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM -1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıKARS -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurluMALATYA 4°C, 15°CParçalı bulutluVAN 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

Parçalı ve az bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu