Meteoroloji Isparta Afyon ve Uşak'ı kuvvetli kar yağışı için uyardı

Meteoroloji Isparta Afyon ve Uşak'ı kuvvetli kar yağışı için uyardı

Kar yağışı bölge bölge etkili olmaya devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta illerine kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçti.

AFYON ISPARTA VE UŞAK'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında, Afyonkarahisar ve Isparta geneli ile Uşak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) olacağı uyarısında bulunuldu.

'TEDBİR' ÇAĞRISI

Açıklamada don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.