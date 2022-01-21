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    Meteoroloji Isparta Afyon ve Uşak'ı kuvvetli kar yağışı için uyardı

    Kar yağışı bölge bölge etkili olmaya devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta illerine kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
    • AA
    • 21.01.2022 - 16:32
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    Meteoroloji Isparta Afyon ve Uşak'ı kuvvetli kar yağışı için uyardı

    Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçti.

    AFYON ISPARTA VE UŞAK'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında, Afyonkarahisar ve Isparta geneli ile Uşak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) olacağı uyarısında bulunuldu.

    'TEDBİR' ÇAĞRISI

    Açıklamada don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    Meteoroloji Isparta Afyon ve Uşak ı kuvvetli kar yağışı için uyardı #1


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