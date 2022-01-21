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- Meteoroloji Isparta Afyon ve Uşak'ı kuvvetli kar yağışı için uyardı
Meteoroloji Isparta Afyon ve Uşak'ı kuvvetli kar yağışı için uyardı
Kar yağışı bölge bölge etkili olmaya devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta illerine kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
- AA
- 21.01.2022 - 16:32
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçti.
AFYON ISPARTA VE UŞAK'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında, Afyonkarahisar ve Isparta geneli ile Uşak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) olacağı uyarısında bulunuldu.
'TEDBİR' ÇAĞRISI
Açıklamada don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.