Meteoroloji kar yağışı için tarih verdi

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Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kar yağışının ne zaman olacağı merak konusu oldu.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Trakya da yağmur, doğu Anadolu’da yağmur yükseklerde karla karışık yağmur var. Akşam İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Afyon, Isparta civarında yerel hafif yağış olabilir. Sıcaklık değişmiyor. Hafta sonu sıcaklık 3-4 derece düşerek daha yağışlı bir döneme girecek ve Anadolu’da kar görülebilecek. İstanbul bugün aralıklı yerel yağmurlu 16, Edirne yağmurlu 12, İzmir 19, Antalya doğusu yağmurlu 22, Ankara 17 C. Bu sıcaklıklar perşembe gününe kadar değişmiyor. Perşembe’den itibaren İstanbul, Ankara 12-13 dereceye düşüyor" açıklamasında bulundu.

HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Erzincan, Erzurum ve çevresinde aralıklı yağmur, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.