Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
333.303
-0.64%
EXEN Coin
17.83
-1.60%
3ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 3 C

    Meteoroloji kar yağışı tahminini değiştirdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmininde, çarşamba gününden sonra Marmara'nın büyük bir bölümü ve Ege'de kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor.
    • DHA
    • 13.02.2021 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meteoroloji kar yağışı tahminini değiştirdi

    İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen kar yağışına ilişkin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminini paylaştı.

    14-20 Şubat tarihleri için yapılan haritalı tahmine, "Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor" notu düşüldü.

    KAR YAĞIŞININ ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİSİNİ YİTİRMESİ BEKLENİYOR

    Haritalı tahminde daha önce, hafta sonuna kadar etkili olması beklenen kar yağışının, çarşamba gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Pazar günü başlayacak olan ve 'kuvvetli kar' uyarısı yapılan yağışların, pazartesi, salı ve çarşamba günleri hemen hemen yurdun tamamında etkisini göstermesi bekleniyor.

    Perşembe günü ise, Karadeniz Bölgesi ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışının etkili olması, Orta Anadolu'da yağışsız ancak soğuk bir havanın etkili olması bekleniyor.

    CUMA GÜNÜ KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

    Marmara ve Ege'de ise perşembe günü parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Cuma günü ise, Batı ve Orta Karadeniz çevresi ile Doğu Anadolu'da kar yağışı tahmin ediliyor.

    Diğer bölgelerde ise açık bir hava bekleniyor. Önümüzdeki cumartesi günü ise tüm yurtta yağış beklenmiyor.

    Meteoroloji kar yağışı tahminini değiştirdi #1

    BİR ÖNCEKİ TAHMİNDE HAFTA SONUNA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYORDU

    Meteoroloji tahmin haritasında dün yapılan tahminde kar yağışının 6 gün boyunca devam edeceği, bu gece başlayacak yağışın cuma günü İstanbul'u terk etmesi bekleniyordu.

    Meteoroloji kar yağışı tahminini değiştirdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir