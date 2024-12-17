Meteoroloji kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyardı

İHA

Meteorolojinin haberine göre Artvin'de kar yağışı, don ve aşırı buzlanma nedeniyle il merkezi ile Şavşat, Murgul ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, il genelinde devam eden kar yağışının yanı sıra don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler dikkate alınarak merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime, Borçka ilçesinde ise taşımalı eğitime 17 Aralık Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada merkez, Şavşat ve Murgul ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın doğu kıyıları, Trabzon, Rize, Artvin, Hatay, Osmaniye, Ardahan, Kayseri, Aksaray, Kahraman ve Niğde çevrelerinin yağışlı olup kıyılarda sağanak ve yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Karadeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

EDİRNE 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

SAKARYA 2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR -3°C, 7°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 2°C, 13°CParçalı ve az bulutluİZMİR 5°C, 15°CParçalı ve az bulutluMANİSA 3°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Antalya'nın doğu kıyıları ve Hatay ile Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Kayseri, Aksaray, Karaman ve Niğde çevrelerinin aralıklı yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarda batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

BOLU -4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -1°C, 3°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 15°CÇok bulutlu

TOKAT 0°C, 6°CÇok bulutlu

TRABZON 6°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -3°CÇok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı kar yağışlıKARS -10°C, 0°CÇok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı kar yağışlı

MALATYA -5°C, 7°CÇok bulutlu

VAN -4°C, 3°CÇok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde bölgenin kuzey ve batısının aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP -3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu