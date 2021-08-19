Meteoroloji, Marmara Bölgesi için uyarıda bulundu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, havaların sıcak geçtiği Marmara Bölgesi'nde, sağanakların geri geleceğine dair açıklamalarda bulunarak, vatandaşların önlem almasını istedi.

Şiddetli ve gök gürültülü yağışlar Marmara Bölgesi'nde geri dönüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, hava durumu tahminlerine dair açıklamalarda bulundu.

TEDBİR ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Yetkililer, Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Sakarya ili çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

SEL, SU BASKINI VE HEYELAN UYARISI

Kuvvetli yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.