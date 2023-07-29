Meteoroloji paylaştı! Kısa süreli serinlik yerini tekrar kavurucu sıcağa bırakıyor... Yurt genelinde sıcak hava etkili olurken, son dönemlerde bazı kentler kısa süreli serinlik yaşadı. Ancak Meteoroloji'den paylaşılan verilere göre, sıcak hava yeniden etkili olacak.

ensonhaber.com

Türkiye tarihinin en sıcak yaz dönemlerinden birini yaşıyor...

Yurt genelinde haftalardır kavurucu sıcaklar hakim.

Öyle ki termometreler bazı bölgelerde 45 derecenin üzerinde gösterdi.

Vatandaşlar serinlemek için alternatifler ararken, sıcak hava birçok kişinin sağlığını da olumsuz etkiledi.

Megakent İstanbul gibi birçok şehir kavurucu sıcakların ardından birkaç günlük serinlik yaşadı.

Görünen o ki, serin havalar fazla sürmeyecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu yayınladı.

Buna göre kısa süreli serinlik, özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgesinde yerini yeniden sıcak havaya bırakacak.

29 Temmuz

İşte 5 günlük hava durumu;

30 Temmuz

31 Temmuz

1 Ağustos

2 Ağustos