Meteoroloji sel ve dolu için uyardı

Meteoroloji sel ve dolu için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Trakya, Çanakkale çevreleri, İzmir'in güney-batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde ve Muğla çevreleri için kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevreleri yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

YER YER KUVVETLİ YAĞIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde ve Muğla çevrelerinde yerel bazda çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

SEL VE DOLU UYARISI

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.