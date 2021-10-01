Meteoroloji sel ve su baskınlarına karşı uyardı

Ülke genelinde yağışlı hava hakim olurken, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış görüleceği aktarıldı. Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ekim ayının 1'inci günü yağışla birlikte gelirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de değişen hava durumuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacağını açıklayan Meteoroloji, sele karşı da uyarı yaptı.

KARADENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya’nın batı iç kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE'DE RÜZGAR HAKİM

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL

20 derece parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA

22 derece parçalı ve az bulutlu

İZMİR

28 derece parçalı ve az bulutlu

ANTALYA

30 derece parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK

19 derece parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON

21 derece parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM

15 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR

29 derece az bulutlu ve açık