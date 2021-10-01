Euro
10.2916
-0.15%
Dolar
8.8831
-0.06%
Altın
500.69
-0.21%
Borsa
1.406
0%
Bitcoin
389.710
1.04%
EXEN Coin
19.88
0.35%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Meteoroloji sel ve su baskınlarına karşı uyardı

    Ülke genelinde yağışlı hava hakim olurken, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış görüleceği aktarıldı. Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
    • İHA
    • 01.10.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 09:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meteoroloji sel ve su baskınlarına karşı uyardı

    Ekim ayının 1'inci günü yağışla birlikte gelirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de değişen hava durumuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

    Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacağını açıklayan Meteoroloji, sele karşı da uyarı yaptı.

    KARADENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

    Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya’nın batı iç kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    Meteoroloji sel ve su baskınlarına karşı uyardı #1

    EGE'DE RÜZGAR HAKİM

    Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    Meteoroloji sel ve su baskınlarına karşı uyardı #2

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

    Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Meteoroloji sel ve su baskınlarına karşı uyardı #3

    İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

    İSTANBUL

    20 derece parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    ANKARA

    22 derece parçalı ve az bulutlu

    İZMİR

    28 derece parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA

    30 derece parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK

    19 derece parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    TRABZON

    21 derece parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    ERZURUM

    15 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    DİYARBAKIR

    29 derece az bulutlu ve açık

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir