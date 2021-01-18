Meteoroloji tahminlerine göre 5 günlük hava raporu

İstanbul çarşamba gününe kadar kar yağışının etkisinde olacak. Kar ve soğuk, İstanbul'da perşembe günü güneşli havaya yerini bırakacak.

Kurak geçen günlerin ardından ülke genelinde kar yağışı ile birlikte kış etkisini göstermeye başladı.

Son üç gündür devam eden Ankara ve İstanbul'da da etkili olan kar yağışının bugün de etkili olup olmayacağı ile ilgili Meteoroloji hava tahminini yayınladı.

KAR YAĞIŞI BUGÜN DE SÜRECEK

Hava durumu 18 Ocak raporuna göre bugün; Marmara Bölgesi'nin doğusu, İç Anadolu Bölgesi'nin Kuzey Batısı ve Batı Karadeniz bölgelerinde kar yağışı etkili olacak.

DOĞU'DA YER YER KAR KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı gün içerisinde aralıklarla devam edecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda gün içerisinde sağanak yağış etkili olacak.

İSTANBUL’DA SON KARLI GÜNLER

İstanbul’un Avrupa Yakası’nın sadece kuzey ve yüksek kesimleri bugün kar yağışından etkilenecek. Anadolu Yakası’nda ise kar yağışı daha geniş bir alanda akşam saatlerine kadar kendini gösterecek. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre İstanbul, perşembe günü güneşli havaya kendini bırakacak.

AKOM: ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR İSTANBUL KARLI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de sabah saatlerinde İstanbul'da yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulundu.

İstanbul'da yağışın ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması beklenirken; çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği açıklandı.

METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA