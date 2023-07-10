Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor Yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan yağışlı hava, yarından itibaren yerini güneşli havaya bırakacak. Ensonhaber canlı yayınına konuk olan MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Hava sıcaklıkları yağışlardan sonra mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklıkların Marmara ve Ege'de 5-10 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

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Yağışlı hava gidiyor, yerini sıcak hava alıyor…

Hafta sonu Karadeniz Bölgesi'nin tamamında etkili olan kuvvetli yağış, yarın gece saatlerine kadar etkisini devam ettirecek.

Çarşamba gününden itibaren ise yurdun batı kesiminden başlayarak sıcaklıklar hızla artacak.

Konu, Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programında değerlendirildi..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

"Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak"

Sel felaketinin yaşandığı Karadeniz bölgesinde özellikle Trabzon, Rize ve Artvin'de bu gece de yağışların etkili olacağını belirten Macit, şunları söyledi:

Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu yarın sabah saatlerine kadar devam edecek.



Yağışlar salı günü sabahtan itibaren kuvvetini azaltacak. Yurt genelinde çarşambadan itibaren yağış beklenmiyor.



Hava sıcaklıkları yağışlardan sonra mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklıkların Marmara ve Ege'de 5-10 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz.

"Ölümcül derece bir sıcaklık şu an için beklemiyoruz"

Ölümcül derece bir sıcaklık şu an için beklemiyoruz. Önümüzdeki günlere bakmak lazım.

İstanbul 36, Ankara 35, İzmir 40 dereceyi görecek

Öte yandan, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Ankara 31-35, İstanbul 32-36, İzmir 36-40, Edirne 37-41, Çanakkale 36-39, Muğla 36-40, Adana 38-42, Antalya 37-43, Kayseri 30-32.