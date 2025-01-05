Meteoroloji: Türkiye'nin önemli bir bölümünde yağış görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurdun önemli bir bölümü yağışlı geçecek.
Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Muğla, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji’nin verilerine göre; yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BUZLANMA, DON, PUS, SİS
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ
Meteoroloji; yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyardı.
KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK AZALACAK
MGM'ye göre, yurtta sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI
Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 8, en düşük 5; İstanbul en yüksek 10, en düşük 6; İzmir en yüksek 15, en düşük 8 derece olacak.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 15°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Hatay'ın güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
ÇANKIRI 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
SİNOP 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
AMASYA 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekiliyor.
ERZURUM -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
MALATYA 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışı
GAZİANTEP 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına; Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu.
Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden sonra batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde.
Dalga: 1,0 ila 2,0 metre, batısı 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre.
Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde puslu yer yer sisli.
Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, 3 ila 5 kuvvetinde,
Dalga: 1,0 ila 1,5 metre,
Görüş: İyi, yağış anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı.
Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde.
Dalga: 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre.
Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren doğusunun açıkları 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde.
Dalga: 1 ila 2 metre, sabah saatlerinden itibaren doğusunun açıkları 3,5 metre
Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu.
Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde.
Dalga: 0,25 ila 0,5 metre.
Görüş: İyi, yağış anında orta.
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