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- Meteoroloji uyardı: 4 bölge için sarı kod
Meteoroloji uyardı: 4 bölge için sarı kod
- 21.09.2022 - 19:13
Türkiye sonbahar hava şarlarının etkisi altına girdi.
Hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşerken sonbahar yağmurları da kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.
Bu kapsamda 4 bölge için aşırı yapış nedeniyle sarı kod uyarısı verildi.
Marmara ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağmur
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli; Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Yağmur Akdeniz'i de vuracak
Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli yağış
Tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğu, Yozgat'ın doğu ve Tokat'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Sarı ve turuncu kodlu yarılar
Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen, Adana, Artvin, Bursa, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Yalova, Osmaniye için 'sarı', Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce için ise 'turuncu' kodla uyarı yapıldı.