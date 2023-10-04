Meteoroloji uyardı! 7 ilde sağanak yağış

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Türkiye kavurucu sıcakların ardında yerini sağanak yağışa bırakıyor...
Yurtta birçok noktada sağanak yağış etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu kapsamda yeni bir açıklama yaptı.
7 kentte kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt, Mardin, Van ve Şırnak'ta bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yetkililer; su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.
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