Meteoroloji uyardı! 7 ilde sağanak yağış Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine inerken bir Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 kentte sarı kod uyarısı yaptı.

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Türkiye kavurucu sıcakların ardında yerini sağanak yağışa bırakıyor...

Yurtta birçok noktada sağanak yağış etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu kapsamda yeni bir açıklama yaptı.

7 kentte kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt, Mardin, Van ve Şırnak'ta bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer; su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.