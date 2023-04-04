Meteoroloji uyardı! Akdeniz Bölgesi için kuvvetli fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerde sık sık yağış ve fırtına uyarısında bulunuyor.
Uyarılara bir yenisi daha eklendi.
Meteoroloji, Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.
Antalya'nın Finike-Kumluca ilçelerinin kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar bekleniyor
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Batı Akdeniz’de (Finike-Kumluca Kıyı Kesimleri) rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Doğu Akdeniz’de (Silifke-Mersin Kıyı Kesimleri) rüzgarın yarın (Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.