Meteoroloji uyardı! Akdeniz Bölgesi için kuvvetli fırtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Finike-Kumluca ilçelerinin kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına eseceği bekleniyor.

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerde sık sık yağış ve fırtına uyarısında bulunuyor.

Uyarılara bir yenisi daha eklendi.

Meteoroloji, Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Antalya'nın Finike-Kumluca ilçelerinin kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar bekleniyor

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: