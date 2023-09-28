Valilik uyardı! Ankara'da sağanak yağış sele döndü Öğle saatlerinde başkentte başlayan sağanak yağış ardından yolların sele dönmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde mevsim normalleri üzerinde devam eden hava durumlarının düşeceğini bildirdi.

Bunun ardından Marmara ve Ege Bölgesi yağışlı havanın etkisi altına girdi.

5 gün sürmesi beklenen yağışların için meteoroloji İstanbul ve Ankara ile Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Isparta, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova’da sağanak beklendiğini ifade etti.

Valilik uyardı

Beklenen sağanak yağış için İstanbul ve Ankara Valilikleri art arda uyarı yayınladı.

Ankara'da sağanak yağış

İstanbul'un ardından Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan yağmurların ardından sürücüler olumsuz etkilendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)