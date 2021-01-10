Meteoroloji uyardı: Ankara'ya kar geliyor

Türkiye, çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkisine girerken, Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye, yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek.

Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve batı bölgelerde görülecek yağışlarla birlikte kuzeybatı bölgelerde biraz azalacağı ancak ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların, Pazartesi ve Salı günleri ise ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı, ancak Çarşamba günü batıdan başlayarak hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

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ANKARA'YA YİNE KAR GELİYOR

14 Ocak Perşembe günü Ankara'da kar yağış beklenirken Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.

Ankara için yapılan kar uyarısı akıllara şehre 24 Aralık'ta yağan kardan sonra yaşananları getirdi.

Kar yağışı nedeniyle ana arterler ve özellikle Eskişehir yolunda ulaşım durma noktasına gelmiş, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalışmıştı.