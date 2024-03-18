Meteoroloji uyardı! Buzlanma ve don tehlikesi bulunuyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine ilişkin yaptığı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İHA

Mart ayının ilk haftalarından itibaren yurt genelinde adeta yaz havası hakim.

Bu hafta için yağmur uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre ülkenin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur bekleniyor

Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara'da buzlanma ve don uyarısı

Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri ile batı kıyıları yerel sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 1

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)