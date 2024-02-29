Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunuyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyu etkili olacak hava tahminlerine ilişkin yaptığı açıklamada, kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunurken sabah saatlerinde pus ve sisin etkili olması bekleniyor.

İHA

Yurt genelinde soğuk hava etkileri devam ediyor.

Bazı bölgelerde kış mevsimi normalin üzerinde seyrederken, bazı bölgelerde ise kar ve yağmur yağışı hakim.

Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, artan hava sıcaklıklarına ve hafta boyu etkili olacak hava tahminine ilişkin açıklama yaptı.

Yağış beklenmiyor

Açıklamalara göre yurdun batı ve kuzey kesimlerinde havanın; yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sis ve pus bekleniyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunurken, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı artmaya devam edecek. Rüzgar, genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Hava sıcaklıkları

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Az bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Az bulutlu 7

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)