Meteoroloji uyardı! Doğu kesimlerinde 5 ilde sağanak yağış geliyor Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyarırken yurdun Doğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

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Türkiye, tarihinin en sıcak yaz dönemlerinden birini yaşadı...

Yurt genelinde haftalardır kavurucu sıcaklar hakim oldu.

Öyle ki termometreler bazı bölgelerde 45 derecenin üzerinde gösterdi.

Bunun ardından son günlerde yurtta sağanak yağış hakim.

Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı. Yurdun doğu kesimlerinde, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

5 il uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer; su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.