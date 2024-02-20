Meteoroloji uyardı! Eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta boyu etkili olacak hava tahminine ilişkin açıklama yaptı.
Yağış etkili olacak
Yetkililerin tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Şanlıurfa, Artvin ile ilk saatlerde Adana, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Çığ uyarısı
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Mevsim normallerini üzerinde seyredecek
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde yer yer batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıkları
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 9
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 13Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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