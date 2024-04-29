Meteoroloji uyardı: Hafta boyu kuvvetli yağış bekleniyor Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci'nin hafta boyu etkili olacak hava tahminlerine göre salı gününden itibaren yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sel ve su baskını uyarısında bulundu.

İHA

Yurt genelinde hafta boyu süren yağmur yağışı artıyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salı gününden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

Özdemirci, bir hafta boyunca yurt genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini belirterek, "Salı günü için Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağışlarda özellikle Eskişehir dışında İç Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde, Orta Akdeniz'de kuvvetli olmasını bekliyoruz. Çarşamba günü de yine ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar görülecek. Yine İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz Bölgesi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağışlar yer yer kuvvetli olarak gerçekleşecek. Perşembe günü için de yine ülkemizin kuzey iç ve doğusundaki yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz iş kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

İstanbul

İstanbul'da 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini söyleyen Özdemirci, "Salı günü için 14-18 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için 14-17, perşembe günü içinde 13-17 derece sıcaklık beklentimiz var." diye konuştu.

Ankara

Ankara’da salı ve çarşamba günü için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yer yer kuvvetli olacağını ifade eden Özdemirci, "Salı günü için 13-24 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için 15-24 derece. Perşembe günü için çok bulutlu bir hava var, yağış beklentimiz yok. 12-24 derece sıcaklık bekliyoruz. Perşembeden sonra da yine cuma, cumartesi ve hafta sonu da dahil olmak üzere sağanak yağışlar devam edecek." bilgisini paylaştı.

İzmir

İzmir’de de önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı çok bulutlu bir hava olacağını belirten Özdemirci, "Yağış beklentimiz yok. Salı günü için 15-28 derece, çarşamba günü için 16-27 derece, perşembe günü için de 15-25 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü de yine İzmir’de yağış beklentimiz yok ama hafta sonunda sağanak yağışlı." dedi.

Hafta boyunca yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki bir hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Türkiye’yi etkisi altına alacağını yineledi.

Kuvvetli yağış deprem bölgesini vuracak

Deprem bölgesindeki hava durumuna ilişkin de konuşan Özdemirci, "Önümüzdeki 3-5 gün boyunca tüm deprem bölgesindeki illerimiz sağanak yağışlı. Özellikle de çarşamba günü için; Adana, Osmaniye ve Malatya çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak." bilgilendirmesini yaptı.

Sel ve su baskını uyarısı

Kuvvetli yağış alacak yerlerde sel, su baskınına karşı vatandaşlara uyarıda bulanan Özdemirci, "Yine özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görece kuvvetli yağışlarda heyelan, toprak teması gibi hadiseler de meydana gelebilir." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)