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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil çok sayıda il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil çok sayıda il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm Meteoroloji, İstanbul, Trakya ve Ege'nin kıyı kesimleri için fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Çanakkale'de kuvvetli rüzgar nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri yapılamazken, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.