Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil çok sayıda il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm

ensonhaber.com
Türkiye'de kış sezonu başlıyor.
Oldukça sıcak geçen bir yaz sezonu sonrasında, kış sinyalleri yeni yeni yaşanıyor.
İstanbul'da fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da etkili olacak rüzgar fırtınaya dönüşecek.
Kuvvetli rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.
Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege'de de kuvvetli fırtına yaşanacak.
Fırtına 100 kilometreye ulaşacak
Rüzgarın hızının yer yer 100 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde etkili olacak.
Seferler iptal edildi
GETAŞ, Çanakkale Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arasındaki seferleri iptal etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış