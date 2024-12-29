Meteoroloji duyurdu: İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bayburt, Siirt ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA VE MUĞLA İÇİN SARI KODLU UYARI

Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Mersin ve Muğla’nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya, Mersin ve Muğla’nın doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı yağmur beklentisi var, en düşük sıcaklığın 6 derece civarında olması bekleniyor.

Başkent Ankara'da çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. En düşük sıcaklığın 2 derece olması tahmin ediliyor.

İzmir'de ise çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçişlerin olması bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 7 derece.