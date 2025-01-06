Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar geliyor

Haber Merkezi

İstanbul'da beklenen kar yağışı için yeni bir tarih verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin haritalarını paylaştı.

İstanbul için bu hafta kar yağışı uyarısı yapılmıştı ancak tarih değişti. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, yaptığı açıklama ile Megakent için Salı günü yeni bir uyarı verdi. Soğuk hava etkisi ise yarından sonra değişecek.

HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Muğla, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumuna ilişkin haritayı paylaştı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbullular megakentte mevsimin ilk kar yağışını sabırsızlıkla bekliyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuya ilişkin açıklama yaparak tarih verdi.

"AYIN ORTALARINA DOĞRU KAR MUHAKKAK GELECEK"

Orhan Şen, "Kar İstanbul'a gelecek ama ne zaman geleceği hep merak konusu oluyor. Yılbaşında gelmeyecek demiştik, gelmedi. Ayın 10'u, 11'i gibi gelecek diyorduk fakat sistem biraz gecikiyor. Balkanlar'da kalacak gibi duruyor. Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'a kar muhakkak gelecek. İstanbul'un kışı ocak ve şubat ayıdır zaten, Aralıkta pek yağmaz. Şimdiye kadar iki yılbaşında İstanbul'a kar yağmış." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A LODOS UYARISI

Bu hafta ve önümüzdeki hafta kar yağışının gözükmediğini belirten Şen, "Salıdan itibaren lodos hakim olacak. Hava sıcaklığı 4-5 derece artacak. 15-16 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Bugün Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz iç kesimlerinde kar yağışı var." dedi.

HAVA KİRLİLİĞİ OLUŞABİLİR

Datça'ya metrekare başına 120 kilogram yağmur yağdığını hatırlatan Şen, "O yağmurlar doğuya doğru gidince kara dönüştü. Yüksek basınç etkisinde kalacağız, hava kirliliğine maruz kalacağız. Trafiğin büyük olduğu şehirlerde hava kirliliği olacak. Kadıköy, Üsküdar ve Kartal civarlarında azot kirliliği olacak. Ankara'da da Bahçelievler civarında hava kirliliği göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bu hava kirliliğini konuşacağız." diye konuştu.

Orhan Şen, kar yağışının Anadolu'da süreceğini söyleyerek şöyle konuştu;

"Orada epey yükseklikte var. Batı'ya kar bu ayın ortalarına doğru gelecek, o da kesin değil ama İstanbul'a muhakkak kar yağar. Ocak ayı ortaları ve şubat ayında kar ihtimali var İstanbul'da." ifadelerini kullandı.