Meteoroloji uyardı! İstanbul'da bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor Dün, İstanbul'da kent genelinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de sağanak uyarısı verdi. İstanbul Valisi ise İstanbulluları tedbirli almaya çağırdı.

AA

İstanbul'u dün etkisi altına alan sağanak yağışın bu gece saat 21.00'den itibaren tekrar etkili olması bekleniyor.

Dün İstanbul'da Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Şişli, Kağıthane ve Beşiktaş'ta aniden bastıran sağanak dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak ve şiddetli rüzgar, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde etkisini gösterdi. Fatih, Bakırköy, Bayrampaşa ve Bahçelievler'de de sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Çekmeköy'de sağanak aralıklarla etkili oldu.

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den, İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Saat 21.00'e dikkat

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yerel olarak saat 21.00 itibarıyla başlaması beklenen kuvvetli yağışın gece yarısı sona ereceği tahmin ediliyor.

"Dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor"

Açıklamada, sağanak nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Valilikten uyarı

İstanbul Valiliği de kentte etkili olması beklenen sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar bekleniyor

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)