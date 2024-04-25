Meteoroloji uyardı: İstanbul'da çöl tozu nedeniyle göz gözü görmüyor Türkiye'de birçok kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma durumu megakentte de yaşanıyor. Yapılan ölçümlerde hava kirliğinin en fazla olduğu ilçe Göztepe oldu.

AA

Türkiye, Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisi altında.

Birçok kentte toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşmüş durumda.

İstanbul'da da renk değişti

Aynı zamanda görüş mesafesi de giderek düşüyor. Bir süredir Antalya, Ankara ve İzmir'de etkili olan çöl tozları bu kez İstanbul'a geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden uyarılarını yaptı. Ardından uzmanlardan da peş peşe uyarılar geldi.

Kentte havanın rengi soluklaşmaya başladı.

Hassas değerlere ulaştı

Bugün de öğle saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda çöl tozunun yüksek ortanda etkili olduğu görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınırı değeri, megakentte hassas değerlere ulaştı.

Hava kirliliğinin en fazla olduğu ilçe Göztepe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre toz salınımı nedeniyle hava kirliliğinin en fazla olduğu yer Göztepe olarak ölçüldü.

Bakanlığın Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, Göztepe’de bugün saat 15.00 itibariyle ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 174 g/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü.

Listedeki diğer ilçeler

Burayı sırasıyla 105 g/m3 ile Sultangazi, 97 g/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti. Bugün için hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 19 g/m3 ile Yenibosna olurken, partikül madde hava kirliliği Kağıthane istasyonunda 20 g/m3 olarak belirlendi.

Öte yandan etkili olan toz salınımının ise Cuma günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Önemli bir süreç

Bu nedenle birçok vatandaş önlem amaçlı maske takmaya başladı.

Uzmanlar da özellikle akciğer ve astım rahatsızlıkları olan hassas grupların bu süreçte dikkatli olmalarını öneriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)