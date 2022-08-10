Meteoroloji uyardı: İstanbul'da 'sarı' kodlu alarm

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, yağışlar İstanbul'un birçok ilçesinde etkisini sürdürecek.

İstanbul ağustos ayında şiddetli yağmura teslim oldu.

Dün akşam saatlerinde AKOM tarafından yapılan uyarının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.

Meteoroloji uyardı

Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde İstanbul'a 'sarı' kod ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Öte yandan vatandaşlar, yağışa bağlı olarak ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

"Öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor"

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; halen İstanbul'un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde bugün öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.