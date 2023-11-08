Meteoroloji uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar düşüyor yağmur yurda dönüyor

Türkiye, rekorların kırıldığı yaz mevsimini geride bıraktı.
Şimdilerde yurt genelinde sonbaharın etkileri yaşanıyor.
Öyle ki kimi kentlerde şiddetli yağışlarla sel meydana gelirken, kimi kentleri ise lodos vuruyor.
Barajlar sinyal veriyor
İstanbullular da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağmur haberi bekliyor.
Geçtiğimiz haftadan bu yana zaman zaman etkili olan yağmur, barajlar için yeterli olmadı.
Bugünden sonra yağmur var
Son olarak beklenen haber ise geldi.
Meteoroloji, yurt genelinde havanın bugün güneşli ve sıcak olacağını açıkladı. Ancak yağmurun, yarın Marmara ve Karadeniz Bölgesi’ne gelmesi bekleniyor.
Böylelikle sağanakla birlikte hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düşecek.
37 kente yağmur uyarısı
İstanbul’da lodos orta hızda esecek ve sıcaklık ise 23 dereceyi bulacak. Yarın, toplam 37 ilde yağmur yüzünü gösterecek.
İşte 5 günlük hava tahmini raporu...
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
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