Meteoroloji uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar düşüyor yağmur yurda dönüyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 37 il için beklenen haberi verdi. Hava bugün yurt genelinde güneşli ve sıcak, yarından sonra ise sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşecek ve yağmur yüzünü gösterecek.

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Türkiye, rekorların kırıldığı yaz mevsimini geride bıraktı.

Şimdilerde yurt genelinde sonbaharın etkileri yaşanıyor.

Öyle ki kimi kentlerde şiddetli yağışlarla sel meydana gelirken, kimi kentleri ise lodos vuruyor.

Barajlar sinyal veriyor

İstanbullular da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağmur haberi bekliyor.

Geçtiğimiz haftadan bu yana zaman zaman etkili olan yağmur, barajlar için yeterli olmadı.

Bugünden sonra yağmur var

Son olarak beklenen haber ise geldi.

Meteoroloji, yurt genelinde havanın bugün güneşli ve sıcak olacağını açıkladı. Ancak yağmurun, yarın Marmara ve Karadeniz Bölgesi’ne gelmesi bekleniyor.

Böylelikle sağanakla birlikte hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düşecek.

37 kente yağmur uyarısı

İstanbul’da lodos orta hızda esecek ve sıcaklık ise 23 dereceyi bulacak. Yarın, toplam 37 ilde yağmur yüzünü gösterecek.

İşte 5 günlük hava tahmini raporu...

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