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    Meteoroloji uyardı: İstanbul’u 4 gün yağışlı hava bekliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre yarından itibaren başlayacak yağışlar cuma gününe kadar ülke genelinde etkili olacak. İstanbul'u 4 gün yağışlı hava bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2022 - 01:24
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    Meteoroloji uyardı: İstanbul’u 4 gün yağışlı hava bekliyor

    Türkiye sonbahar hava şartlarının etkisi altına girdi.

    Hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşerken sonbahar yağmurları da kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre 2 – 8 Ekim 2022 tarihleri arasında genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    İstanbul'da yağış 4 gün etkili olacak

    Pazartesi gününden itibaren Karadeniz, Batı Trakya ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor.

    Salı gününden itibaren ise ülkenin birçok yerinde etkili olması beklenen yağışların İstanbul ve çevresinde de cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

    Meteoroloji uyardı: İstanbul’u 4 gün yağışlı hava bekliyor #1

    Fırtına uyarısı yapıldı

    Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın (02.10.2022 Pazar) akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

    Doğu Karadeniz’de rüzgarın yarın (02.10.2022 Pazar) akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa)kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın (02.10.2022 Pazar) sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

    Meteoroloji uyardı: İstanbul’u 4 gün yağışlı hava bekliyor #2

    Meteoroloji uyardı: İstanbul’u 4 gün yağışlı hava bekliyor #3

    Meteoroloji uyardı: İstanbul’u 4 gün yağışlı hava bekliyor #4


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