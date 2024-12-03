Meteoroloji uyardı! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde yaptığı tahminlerde kar, sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.
tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKOM 3 GÜNE DİKKAT ÇEKTİ
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan açıklamada perşembe gününe kadar İstanbul'da yağışın etkili olacağı belirtildi.
ANTALYA İÇİN UYARI
Antalya için sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve sarı kodlu yağmur uyarısında bulunuldu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 10°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile Salı doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 7°C, 11°CÇok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Salı öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ADANA 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 13°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve Salı sabah saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
BOLU 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
AMASYA -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM -15°C, -3°CParçalı ve çok bulutlu
KARS -6°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu
VAN -4°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
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