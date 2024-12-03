Meteoroloji uyardı! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde yaptığı tahminlerde kar, sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.

tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKOM 3 GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan açıklamada perşembe gününe kadar İstanbul'da yağışın etkili olacağı belirtildi.

ANTALYA İÇİN UYARI

Antalya için sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve sarı kodlu yağmur uyarısında bulunuldu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 10°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile Salı doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 7°C, 11°CÇok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Salı öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 13°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve Salı sabah saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -15°C, -3°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -6°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ