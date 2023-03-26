Meteoroloji uyardı! Kar yağışı geliyor... Yurt genelinde yağışlı bir hava beklenirken, sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği aktarıldı. İç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Haber Merkezi

Kış sezonuna geç giren Türkiye’nin bazı kesimlerinde yeniden kar bekleniyor…

Yurt genelinde önümüzdeki hafta başından itibaren hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelecek hafta için hava tahmin raporları paylaştı.

Karla karışık yağmur

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Çığ riski

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın eksilere düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul ve İzmir'de yağmur

Bir diğer yandan, üç büyük kentte de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor.

İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Başkent -4'ü görecek

Ankara'da ise hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düşmesi bekleniyor. Kentte çarşamba günü Kar yağışı etkili olacak.

Bazı illerde hava durumu

Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 13 derece

İzmir: Parçalı bulutlu 22 derece

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24 derece

Antalya: Parçalı bulutlu 21 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14 derece

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 19 derece

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