Meteoroloji uyardı: Sıcaklar geri dönüyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre kavurucu sıcaklar cumartesi günü itibarıyla geri gelecek. Hava sıcaklığı 6 derece birden artacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri, Van’ın güney kesimleri ile bu akşam saatlerinde Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri’nin doğusu, Osmaniye’nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep’in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları artıyor

Hava sıcaklıklarının, ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde ise seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den alınan verilere göre cumartesi günü yurdun batı ve güney kısımlarında kavurucu sıcaklar etkisini hissettirecek.

İşte bölgelerin hava durumları;

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniya'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Malatya çevreleri ve Van'ın güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.