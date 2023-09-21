Meteoroloji uyardı: Sıcaklar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri, Van’ın güney kesimleri ile bu akşam saatlerinde Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri’nin doğusu, Osmaniye’nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep’in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları artıyor
Hava sıcaklıklarının, ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde ise seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den alınan verilere göre cumartesi günü yurdun batı ve güney kısımlarında kavurucu sıcaklar etkisini hissettirecek.
İşte bölgelerin hava durumları;
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniya'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Malatya çevreleri ve Van'ın güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.