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    Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

    Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yer yer yağış etkili olacak. Beş büyük kentte de bugün sağanak yağış bekleniyor.
    • 14.10.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 10:36
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    Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

    Yurt genelinde sonbahar mevsimi etkisini artırıyor...

    Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşerek yerini yağışlı havaya bırakıyor.

    Meteoroloji uyardı

    İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin de altına inecek sıcaklıklarla birlikte Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısında bulundu.

    Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt bölgelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

    Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor #1

    Yağmur geliyor

    Öte yandan yağışların ve kuvvetli rüzgarın yarın Marmara'da kuvvetli olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

    Beş büyük kentte bugün hava durumu şu şekilde:

    • İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.
    • Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.
    • Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.
    • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
    • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

    Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor #2


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