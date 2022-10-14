Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yer yer yağış etkili olacak. Beş büyük kentte de bugün sağanak yağış bekleniyor.

Yurt genelinde sonbahar mevsimi etkisini artırıyor...

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşerek yerini yağışlı havaya bırakıyor.

Meteoroloji uyardı

İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin de altına inecek sıcaklıklarla birlikte Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısında bulundu.

Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt bölgelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağmur geliyor

Öte yandan yağışların ve kuvvetli rüzgarın yarın Marmara'da kuvvetli olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

Beş büyük kentte bugün hava durumu şu şekilde: