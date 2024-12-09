Meteoroloji uyardı: Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İstanbulluların kuvvetli yağış kapsamında yaşanabilecek olumsuzluklar için tedbirli olmaları istendi.
ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ETKİLİ OLACAK
Açıklamada, Marmara Bölgesi'nin yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağışın etkisi altına gireceği belirtildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) devam eden sağanakların; yarın sabah saatlerinden itibaren çarşamba günü (11.12.20024) sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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