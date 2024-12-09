Meteoroloji uyardı: Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İstanbulluların kuvvetli yağış kapsamında yaşanabilecek olumsuzluklar için tedbirli olmaları istendi.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Açıklamada, Marmara Bölgesi'nin yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağışın etkisi altına gireceği belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: