Meteoroloji uyardı: Perşembe gününe kadar sağanak yağış var

Meteoroloji uyardı: Perşembe gününe kadar sağanak yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde perşembe gününe kadar sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporunu yayınladı.

Rapora göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun perşembe gününe kadar yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Hava sıcaklıklarının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Karadeniz kıyıları ile Marmara’da kuzey ve batı, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARI İÇİN UYARI

Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1–7 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu raporunda ise hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Çarşamba gününden itibaren iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmini paylaşıldı.

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma