Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 15 derece düşüyor

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla hava sıcaklıklarının 10-15 derece düşeceği tahmin ediliyor. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde kar yağışı da etkili olabilir. Zirai don uyarısı da var...

Tam yaza girdik derken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kötü haberi verdi…

Yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıkları 10-15 derece arasında düşecek.

Karla karışık yağmur geliyor

Türkiye'nin büyük bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Zirai don tehlikesi de var

Karadeniz'in iç ve yüksekleri, iç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde salı günü ilk saatlerden itibaren zirai don tehlikesi bulunuyor.

17 Nisan Pazar gününe kadar sürecek

Genel olarak 15 Nisan Cuma sabah saatlerine kadar, doğu kesimlerde de 17 Nisan Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova dikkat!

Meteoroloji’nin açıklaması şu şekilde:

“Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevresinde başlaması beklenen yağışların yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Yağışların yarın Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgemizin doğusunun (Kocaeli, Sakarya) yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Cuma günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.”