Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor Türkiye, yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugün yurdun özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak. Yarından itibaren ise tüm yurtta yağış bekleniyor.

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Hava sıcaklığı mevsim normallerine geriledi...

Türkiye'nin batısı, kasım ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yarın için uyarı yayınladı.

Yağmur doğudan geliyor

Doğu illerinden başlayarak yağışlı hava sistemi etkisini gösterecek.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bugün akşam saatleri itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Trakya ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde etkili olmak üzere yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını söyledi.

Yağışlar tüm yurda yayılacak

Yağışların yarın yurdun tamamına yayılacağını belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların yer yer kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Cuma günü ise kuzey ve doğu kesimlerde yağışları göreceğiz. Özellikle Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

TRT Haber'in haberine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de de yağmurlu günler geliyor.

Hava Tahmin Uzmanı Tekin, 3 büyükşehrin hava durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: