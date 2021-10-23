Meteoroloji uyardı: sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, pazar gününden itibaren sıcaklık mevsim normallerinin altını seyrederken, salı gününden itibaren artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunu yayınladı.

Rapora göre hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği, salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin edildiği bildirildi.

SİS BEKLENİYOR

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer sis görülebilir.

Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesinde hava az bulutlu, yer yer sis görülebilir. Pazar günü sıcaklık düşüyor bölge geneline yağış geliyor.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde yağış beklenmiyor, hava az bulutlu.

Sıcaklık İzmir’de 25, Muğla ve Afyon’da 21 derece ölçülüyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz’de de yağış yok, güneş görülüyor.

Sıcaklık bölgede 28-29 derecelerde ölçülüyor, pazar pazartesi ise adım adım azalıyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesinde de az bulutlu bir hava var. Sabah saatlerinde yer yer sis oluşabilir.

Sıcaklık Ankara’da 23, Sivas’ta 19 derece.

KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz Bölgesinde de güneş görülüyor. Bölgenin batısında yer yer sis görülebilir.

Pazar günü orta ve batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi az bulutlu. Bölgenin kuzeyi yer yer sisli-puslu.

Sıcaklık Malatya’da 23, Hakkari’de 17 derece.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üç günlük dönemde güneş görülüyor.

Sıcaklık Gaziantep ile Diyarbakır’da 26, Şanlıurfa’da 28 derece ölçülüyor.