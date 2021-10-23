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    Meteoroloji uyardı: sıcaklıklar düşüyor

    Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, pazar gününden itibaren sıcaklık mevsim normallerinin altını seyrederken, salı gününden itibaren artması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 03:09
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    Meteoroloji uyardı: sıcaklıklar düşüyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunu yayınladı.

    Rapora göre hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği, salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin edildiği bildirildi.

    SİS BEKLENİYOR

    Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer sis görülebilir.

    Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor.

    Meteoroloji uyardı: sıcaklıklar düşüyor #1

    MARMARA BÖLGESİ

    Marmara Bölgesinde hava az bulutlu, yer yer sis görülebilir. Pazar günü sıcaklık düşüyor bölge geneline yağış geliyor.

    Meteoroloji uyardı: sıcaklıklar düşüyor #2

    EGE BÖLGESİ

    Ege Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde yağış beklenmiyor, hava az bulutlu.

    Sıcaklık İzmir’de 25, Muğla ve Afyon’da 21 derece ölçülüyor.

    Meteoroloji uyardı: sıcaklıklar düşüyor #3

    AKDENİZ BÖLGESİ

    Akdeniz’de de yağış yok, güneş görülüyor.

    Sıcaklık bölgede 28-29 derecelerde ölçülüyor, pazar pazartesi ise adım adım azalıyor.

    Meteoroloji uyardı: sıcaklıklar düşüyor #4

    İÇ ANADOLU BÖLGESİ

    İç Anadolu Bölgesinde de az bulutlu bir hava var. Sabah saatlerinde yer yer sis oluşabilir.

    Sıcaklık Ankara’da 23, Sivas’ta 19 derece.

    Meteoroloji uyardı: sıcaklıklar düşüyor #5

    KARADENİZ BÖLGESİ

    Karadeniz Bölgesinde de güneş görülüyor. Bölgenin batısında yer yer sis görülebilir.

    Pazar günü orta ve batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

    Meteoroloji uyardı: sıcaklıklar düşüyor #6

    DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

    Doğu Anadolu Bölgesi az bulutlu. Bölgenin kuzeyi yer yer sisli-puslu.

    Sıcaklık Malatya’da 23, Hakkari’de 17 derece.

    Meteoroloji uyardı: sıcaklıklar düşüyor #7

    GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

    Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üç günlük dönemde güneş görülüyor.

    Sıcaklık Gaziantep ile Diyarbakır’da 26, Şanlıurfa’da 28 derece ölçülüyor.

    Meteoroloji uyardı: sıcaklıklar düşüyor #8

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