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- Meteoroloji uyardı: sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji uyardı: sıcaklıklar düşüyor
- Haber Merkezi
- 23.10.2021 - 03:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunu yayınladı.
Rapora göre hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği, salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin edildiği bildirildi.
SİS BEKLENİYOR
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer sis görülebilir.
Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor.
MARMARA BÖLGESİ
Marmara Bölgesinde hava az bulutlu, yer yer sis görülebilir. Pazar günü sıcaklık düşüyor bölge geneline yağış geliyor.
EGE BÖLGESİ
Ege Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde yağış beklenmiyor, hava az bulutlu.
Sıcaklık İzmir’de 25, Muğla ve Afyon’da 21 derece ölçülüyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz’de de yağış yok, güneş görülüyor.
Sıcaklık bölgede 28-29 derecelerde ölçülüyor, pazar pazartesi ise adım adım azalıyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu Bölgesinde de az bulutlu bir hava var. Sabah saatlerinde yer yer sis oluşabilir.
Sıcaklık Ankara’da 23, Sivas’ta 19 derece.
KARADENİZ BÖLGESİ
Karadeniz Bölgesinde de güneş görülüyor. Bölgenin batısında yer yer sis görülebilir.
Pazar günü orta ve batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu Bölgesi az bulutlu. Bölgenin kuzeyi yer yer sisli-puslu.
Sıcaklık Malatya’da 23, Hakkari’de 17 derece.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üç günlük dönemde güneş görülüyor.
Sıcaklık Gaziantep ile Diyarbakır’da 26, Şanlıurfa’da 28 derece ölçülüyor.