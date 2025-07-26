Meteoroloji uyardı, yeni sıcak hava dalgası geliyor: Sıcaklık 12 derece artacak

Türkiye, önümüzdeki günlerde kavurucu bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısına göre, sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak.

Özellikle iç kesimlerde hissedilecek yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

26 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan uyarıya göre, Türkiye pazar gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının altına girecek.

Sıcak hava dalgası özellikle iç kesimlerde etkisini yoğunlaştıracak.

SICAKLIK 12 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece artması bekleniyor.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerine çıkacağı öngörülüyor.

ANKARA ADETA KAVRULACAK

Yapılan tahminlere göre, hafta boyunca bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar dikkat çekici seviyelere ulaşacak.

Ankara'da termometrelerin 40 dereceyi görmesi beklenirken, İstanbul'da 35, İzmir'de ise 40 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

GÜNAYDOĞU ANADOLU YANMAYA DEVAM EDİYOR

En yüksek sıcaklıkların ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanması bekleniyor.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıkacağı, Malatya'da 43, Aydın'da 43, Çankırı'da ise 42 derece olacağı tahmin ediliyor.

AY BAŞINDA SICAKLIK ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Yüksek sıcaklıkların batı bölgelerinde 30 Temmuz Çarşamba, doğu kesimlerde ise 2 Ağustos Cumartesi gününden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

KAVURUCU SICAKLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bol sıvı tüketin: Günde en az 2-3 litre su için, şekerli ve kafeinli içeceklerden kaçının.

Güneşten korunun: 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmayın, gölge yerleri tercih edin.

Hafif giyinin: Açık renkli, bol ve ince kıyafetler giyerek vücudunuzun serin kalmasını sağlayın.

Güneş çarpmasına dikkat: Baş ağrısı, bulantı veya halsizlik gibi belirtilerde hemen serin bir yere geçin ve sıvı alın.

Yiyeceklere dikkat: Ağır ve yağlı yiyecekler yerine hafif, sebze-meyve ağırlıklı beslenin.

Risk gruplarına özen: Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için ekstra önlem alın.

GÜNEŞ ÇARPMASINDAN NASIL KORUNURUZ?

Uzmanlar, güneş çarpmasına karşı korunmak için ince, açık renkli ve bol giysiler giyilmesini, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılarak bol sıvı tüketilmesini ve zorunlu olmadıkça ağır işler ile spordan uzak durulmasını tavsiye ediyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

26 Temmuz Cumartesi:

27 Temmuz Pazar:

28 Temmuz Pazartesi:

29 Temmuz Salı:

30 Temmuz Çarşamba: