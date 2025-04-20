Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye geneli hava durumu tahminleri açıklandı.

Bugün, yurdun iç kesimlerinden başlayarak, Kuzey ve Kuzeydoğu bölgelerinde yağış görülmesi bekleniyor.

Marmara bölgesinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Ege, Güney ve Güneydoğu bölgelerinde güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

GÜN İÇİNDE YAĞMURLU HAVA GÖRÜLECEK

Bugün, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava güneşli olacak, İzmir ve Aydın çevrelerinde sıcaklıklar 24-31 derece arasında seyredecek.

Ancak Orta ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara ve Kayseri'de sıcaklıklar 7-11 derece civarında seyrederken, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde ise yağmur etkili olacak.

Trabzon ve Erzurum'da termometreler 4-10 dereceyi gösterecek.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

21 Nisan Pazartesi günü, batı bölgelerde güneşli hava devam ederken, İzmir ve Antalya'da sıcaklıkların 22-29 aralığında olması bekleniyor.

İç Anadolu'da, Ankara ve Sivas'ta yağmur görülmesi ve sıcaklıkların 6-10 derece aralığında olması bekleniyor.

Karadeniz ve Doğu'da, Rize ve Van illeri ile çevrelerinde yağışlı hava sürecek ve sıcaklıklar 3-9 arasında olacak.

EGE VE AKDENİZ'DE GÜNEŞLİ HAVA ETKİLİ OLACAK

22 Nisan Salı günü, Ege ve Akdeniz'de güneşli hava hakim olacak.

Muğla ve Adana'da termometrelerin 24-31 derecelerini göstermesi bekleniyor.

İç Anadolu'da, Konya ve Eskişehir'de yağış beklenirken, sıcaklıkların 7-11 derece olacağı düşünülüyor.

Doğu'da, Erzurum ve Diyarbakır'da yağış devam edecek ve 4-10 derece arasında seyredecek.

BATI'DA SICAKLIK ARTIŞ GÖSTERECEK

23 Nisan Çarşamba günü, batıda güneşli hava sürüyor.

İzmir ve Antalya'da sıcaklıklar 25-33 dereceye kadar çıkacak.

İç Anadolu'da, Ankara ve Kayseri'de hava parçalı bulutlu ve 8-12 derece aralığında olacak. Karadeniz ve Doğu'da, Van ve Trabzon'da yağmur etkisini sürdürürken 5-11 derece sıcaklıklar görülecek.

YAĞMUR HAFTA SONUNA DOĞRU ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

24 Nisan Perşembe günü ise Ege ve Akdeniz'de güneşli hava devam edecek.

Aydın ve Mersin'de sıcaklıkların 24-33 derece olması bekleniyor.

İç Anadolu'da, Ankara ve Sivas'ta parçalı bulutlu hava ve 8-12 derece sıcaklık görülmesi beklenirken, Karadeniz ve Doğu'da, Samsun ve Erzurum'da ise yağmur etkisini sürdürecek, sıcaklıklar 5-11 derece civarında olacak.

Meteoroloji, yağışlı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

BEŞ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün beş günlük hava tahmini haritaları:

20 Nisan Pazar günü:

21 Nisan Pazartesi günü:

22 Nisan Salı günü:

23 Nisan Çarşamba günü:

24 Nisan Perşembe günü: