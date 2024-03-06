Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış hakim olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava tahminlerine yönelik yapılan açıklamada, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği belirtildi.

İHA

Geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde kışın ortasında yaz yaşandı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta itibarıyla düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyu etkili olacak hava tahminlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yurt genelinde yağış bekleniyor

Açıklamaya göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklıklar düşecek

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden, öğleden itibaren batı kesimlerde kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava ıcaklıkları

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 14

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 14

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)