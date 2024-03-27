Meteoroloji uyardı! Yurtta kara bulutlar dolaşmaya devam edecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 haftalık hava tahminlerine göre yurt genelinde yağmur ve rüzgarlı hava etkili olurken, karlı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

İHA

Yurt genelinde soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerde serin ve yağmurlu geçen hava durumuna yönelik açıklama yaptı.

Hafta boyu yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bilecik, Kayseri, Aksaray, Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mardin, İzmir'in kuzey, Manisa'nın doğu, Balıkesir'in güney kesimleri, Adana'nın güney ve doğu kesimleri ile Diyarbakır ve Batman'ın güney çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege Bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, gece saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı 15

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)