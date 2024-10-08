Meteoroloji uzmanları duyurdu: İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak İstanbul'a ilk karın ne zaman düşeceğine ilişkin tahminlerde bulunan Meteoroloji uzmanları, ocak ayına dikkat çekerek "1-2 gün kar yağma olasılığı" bulunduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi

Soğuk severleri heyecanlandıracak haber Meteoroloji uzmanlarından geldi...

Birçok İstanbullunun heyecanla beklediği kar yağışına ilişkin değerlendirme, CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

Şen, açıklamasında "İstanbul'a baktığımız zaman yılbaşından önce pek bir kar yağışı görülmüyor. Sıcaklıklar ekim ayında da yüksek geçecek. Ama ocak ayında 1-2 gün kar yağma olasılığı İstanbul'da göreceğiz." ifadesinde bulundu.

KAR NERELERDE ETKİLİ OLACAK

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin bu sene La Nina'lı bir kış geçireceğini, dolayısıyla aşırı sıcaklıklar olmayacağına dikkat çekerek tarımsal açıdan yağışların geçen seneye göre biraz daha fazla olmasının beklendiğini açıkladı.

Şen, açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

Kar yağacak mı? Evet, yani Anadolu'ya kar yağacak, geçen sene de kar yağmıştı Anadolu'ya. Ama bu sene biraz daha iç Anadolu ve batıya doğru kar yağışını göreceğiz.



İstanbul'da kar yağacak mı? Tabii en önemli soru bu. Neden önemli? Çünkü İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor.

O yüzden İstanbul'a baktığımız zaman yılbaşından önce pek bir kar yağışı görülmüyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Şen, sıcaklıkların ekim ayında da yüksek geçeceğine dikkat çekerek, "Ocak ayında 1-2 gün kar yağma olasılığı İstanbul'da göreceğiz. Yani yerde tutar mı tutmaz mı? Ama havada göreceğiz büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bu senenin kışını da bu şekilde geçireceğiz gibi geliyor." değerlendirmesi yaptı.