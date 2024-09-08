Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul'da yeni hafta yağışlı geçecek

Eylül ayının gelmesiyle birlikte artık yurt genelinde sonbahar etkisini hissettirmeye başladı..
İstanbul'da güz yağmurları etkili olmaya başladı.
Megakent bugün aralıklı sağanak yağışa teslim oldu. Bazı ilçelerde kısa sürede kuvvetli hissedilen yağmur su birikintileri oluşturdu, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı.
METEOROLOJİ VE AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için yeni sağanak yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi. Bugün aralıklı olarak yağış alan megakent için Meteoroloji ve AKOM'dan yeni sağanak yağış uyarısı geldi.
3 İLE SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için sağanak uyarısında bulundu. Erzincan, Gümüşhane, Tunceli için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, sağanak yağışla birlikte oluşabilecek tehlikelere dikkat çekti.
PAZARTESİ, ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 3 gün boyunca sağanak yağışın görüleceği bildirildi.
Pazartesi, çarşamba ve perşembe için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
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