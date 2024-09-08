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Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul'da yeni hafta yağışlı geçecek

Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul'da yeni hafta yağışlı geçecek İstanbul'da bugün etkili olan sağanak yağış, yeni haftada da devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM pazartesi, çarşamba ve perşembe gününe dikkat çekti..