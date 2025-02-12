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Haber Merkezi

Ülke genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava devam ediyor...

Kar yağışı denince ise ilk akla gelen şehir İstanbul.

MEGAKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul’da dün belli noktalarda olağanüstü bir durum yokken, bazı ilçeler beyaza büründü.

Esenyurt’ta karlı yolda kayan otomobil, önce karşı yönden gelen araca ardından da kaldırımda yürüyen iki öğretmene çarptı.

Yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırıldı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Pek çok sürücü ilerlemekte zorlandı. Kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Yağış yüksek kesimlerde yer yer tipi şeklinde oldu.

İstanbul Valiliği, kent genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

7 İLÇE İÇİN SARI KODLU UYARI

İstanbul’da bugün havanın çok bulutlu, kent merkezinde karla karışık yağmurlu olması, yükseklerde ise kar geçişleri yaşanması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentin yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de yağışların kar geçişleri şeklinde olması, zaman zaman kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor.

AKOM’DAN ANADOLU YAKASI'NA UYARI: ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde kentin kuzeyinde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda ağırlıklı olarak etkili olacağı ifade edildi.

Karla karışık yağmurun yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olacağına dikkat çekilen açıklamada, "Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir." denildi.

BUZLANMAYA DİKKAT

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Meteoroloji modellerine baktığımda, yarından itibaren yurdun büyük bölümünde yüksek basınç girişi gözlemleniyor. Bu durum, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç, ülkenin geri kalanında yoğun sis ve buzlanmaya neden olacak. Eğer bu buzlanma beklediğimizin üzerinde gerçekleşirse, İç Anadolu'da yoğun kar yağışlarına yol açabilir. Ayrıca, hafta sonuna kadar yoğun kar yağışını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yaşayacak." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN VE YARIN DEVAM EDECEK"

Dr. Güven Özdemir, kutuplardan gelen soğuk havanın yurdun kuzeyinde durduğunu ve hâlâ hareket etmediğini vurgulayarak şöyle devam etti: