Meteoroloji ve İstanbul Valiliği uyardı! İstanbul dahil 23 ilde şiddetli fırtına bekleniyor Meteoroloji değerlendirmelerine göre Marmara ve Ege'de şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği vatandaşlara tedbir konusunda çağrıda bulundu.

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ensonhaber.com

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altında..

Fırtına, sağanak ve kar yağışı, yurt genelinde etkisini gösterirken, sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düştü.

Birçok kentte şiddetli yağışlar ve fırtına yaşanırken, kıyıya yakın bölgelerde su baskınları yaşandı, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni tahminlerine göre İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı.

Marmara ve Ege'de beklenen şiddetli fırtınanın yarın akşam saatlerinden ertesi güne kadar etkili olacağı belirtildi.

Sarı kodla uyarılan 23 il

-Aydın ve Muğla için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

- Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce ve Karabük için sarı kodlu rüzgar uyarısı

- Balıkesir, İzmir ve Manisa için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ile rüzgar uyarısı

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: