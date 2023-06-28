Meteoroloji yarın için uyardı! Tekirdağ ve Edirne için kuvvetli yağış Bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ancak meteoroloji yarının bazı illerde yağmurlu geçeceğini belirtiyor.

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi için yarından itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Yarın sabahtan itibaren öğle saatlerine kadar, Tekirdağ il geneli ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Dikkatli ve tedbirli olanması uyarısında bulunuldu

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.