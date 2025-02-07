Meteoroloji'den 1 haftalık hava durumu uyarıları

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelindeki hava durumu hakkında son tahminleri paylaştı. Ülke genelinde soğuk hava etkili olurken, kar yağışının da devam edeceği öngörülüyor. Ayrıca fırtına ve sağanak yağış uyarıları yapılırken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi dikkat çekiyor.

KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA

Ülkenin büyük kısmında karla karışık yağmur ve kar yağışlarının süreceği tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile bazı Güneydoğu Anadolu illeri ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir gibi illerde kar yağışı bekleniyor.

Özellikle Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis olayı meydana gelebilir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE BUZLANMA UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi. Aynı zamanda yurdun iç ve doğu kesimlerinde, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği, bu sebeple vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Fırtına, Kuzey Ege, Güney Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde etkisini gösterecek. Kuzey Ege Denizi’nde, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan esmeye başlayacak rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Güney Ege’de ise 5 ila 7 kuvvetinde rüzgarın esmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de de kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgar, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7 kuvvetinde esmeye başlayacak. Doğu Akdeniz'in kuzey kesimlerinde ise sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde de kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın 5 ila 7 kuvvetinde fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

ULAŞIM VE GÜVENLİK UYARISI

Meteoroloji, yağışlar, fırtına ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceğini belirterek, tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle yüksek bölgelerdeki çığ tehlikesi, tipi ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Vatandaşların, kötü hava koşullarından etkilenmemek için, hava durumunu takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor.

CENGİZ ÇELİK: "YAĞIŞLAR YAĞMURA DÖNÜŞECEK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, NTV yayınına katılarak İstanbul'daki hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, sıcaklıkların 1-2 derece artmasıyla birlikte yağışların yağmura dönüşeceğini belirtti.

Yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur olarak görüleceğini ifade eden Çelik, "Çatalca ve Silivri gibi yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur yaşanacak. Ancak bu yağışların herhangi bir kara örtüsü oluşturmasını beklemiyoruz." dedi.

Çelik, ayrıca yağışlı havanın önümüzdeki 3-4 gün boyunca İstanbul'u etkisi altına almaya devam edeceğini vurguladı.